RadarOnline: Леди Гага хочет воспользоваться услугами суррогатной матери
Услуги суррогатной матери среди западных и российских звезд с каждым годом становятся все популярнее. Ими уже воспользовались Бейонсе, Ким Кардашян, Рики Мартин и многие другие. Теперь об этом задумалась и певица Леди Гага.
По словам источника из ближайшего окружения артистки, после череды неудач в личной жизни 33-летняя Гага всерьез задумалась о том, чтобы усыновить малыша или воспользоваться услугами суррогатной матери. Девушка считает, что ей необязательно иметь партнера, чтобы продолжить свой род.
Такие мысли пришли Леди Гаге в голову после того, как она попала в больницу после падения со сцены во время концерта в Лос-Анджелесе.
«У нее есть все, что она пожелает. Но нужен кто-то, кому можно передать свое наследие», - заявил источник в интервью изданию RadarOnline.
Напомним, что Леди Гага никогда не была замужем, хотя была несколько раз помолвлена, однако до свадьбы дело так и не дошло. В прошлом году 33-летнюю певицу подозревали в тайном романе с Брэдли Купером, из-за которого тот якобы и расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк.
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