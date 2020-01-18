Ольга Серябкина стала неузнаваемой с новой прической

«Соскучилась по Москве. Даже по её жесткому ритму. Но пока еще адаптируюсь под него», - подписала фото Ольга.

«Тебе с челкой очень хорошо», «Прическа бомба», «Не признал тебя сразу», «Накладная челка, идет», «Оля, с челкой стильно», «Не узнала», «Это кто?», - написали поклонники в комментариях.