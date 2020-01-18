Ольга Серябкина стала неузнаваемой с новой прической

Ольга Серябкина

Российская певица Ольга Серябкина только-только вернулась с отдыха в Европе в Москву и сразу решила удивить своих поклонников. Многие не сразу узнали знаменитость после того, как она сменила прическу.

На своей странице в соцсети Instagram 34-летняя Серябкина опубликовала новый снимок, на котором она показала себя с новой прической – артистка сделала себе челку.



«Соскучилась по Москве. Даже по её жесткому ритму. Но пока еще адаптируюсь под него», - подписала фото Ольга.


Большинство фанатов решили, что на самом деле Серябкина надела парик, но в любом случае новый образ своей любимицы они оценили. Некоторые отметили, что не сразу узнали певицу.

«Тебе с челкой очень хорошо», «Прическа бомба», «Не признал тебя сразу», «Накладная челка, идет», «Оля, с челкой стильно», «Не узнала», «Это кто?», - написали поклонники в комментариях.



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