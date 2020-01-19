«Король моего сердца»: Подольская показала трогательное фото с сыном
Наталья Подольская и Владимир Пресняков – одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты растят сына Артема, которому в этом году исполнится пять лет, и не устают делиться с поклонниками нежными семейными снимками.
На днях 37-летняя Подольская опубликовала в Instagram трогательное фото с сыном, сделанное на одном из детских праздников. На снимке певица нежно целует Артема в щечку.
«Король моего сердца», - с нежностью подписала Наталья фото с ребенком.
Поклонники Преснякова и Подольской не смогли пройти мимо такого кадра и поспешили осыпать маленького Тему и его маму многочисленными комплиментами.
«Какие же вы сладкие!», «Какое трогательное фото», «Маленький королевич», «Как похож на папу!», «Папина копия», «Красавчик», «Сладкие наши», «Хорошенькие», - отметили подписчики в комментариях.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков связали себя узами брака в 2010 году, а их общий сын Артем появился на свет через пять лет.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Дженнифер Лопес поделилась редким фото с подросшими детьми, рожденными в браке от певца Марка Энтони.
Оставить комментарий