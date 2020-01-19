«Король моего сердца»: Подольская показала трогательное фото с сыном

«Король моего сердца», - с нежностью подписала Наталья фото с ребенком.

«Какие же вы сладкие!», «Какое трогательное фото», «Маленький королевич», «Как похож на папу!», «Папина копия», «Красавчик», «Сладкие наши», «Хорошенькие», - отметили подписчики в комментариях.