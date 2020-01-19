Лариса Гузеева сожалеет, что не родила больше детей

«О чём я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А ещё я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лёлькино платье сохранилось чудом и меня это делает счастливее», - подписала кадр Гузеева.

На своей странице в Instagram 60-летняя ведущая программы «Давай поженимся» опубликовала две фотографии дочери – новую и архивную. А в подписи к снимкам написала о том, что сожалеет о многом в своей жизни.Поклонники Ларисы Андреевной поблагодарили ее за искренность, а также отметили, что она успеет наверстать упущенное со внуками.Напомним, что у Гузеевой есть двое детей – 27-летний сын Георгий и 19-летняя дочь Ольга. Детей актриса родила от разных мужей.Ранее портал «Медикфорум» писал , что певица Наталья Подольская порадовала поклонников трогательным снимком с четырехлетним сыном.