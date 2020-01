Лариса Гузеева сожалеет, что не родила больше детей

View this post on Instagram

О чём я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А ещё я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лёлькино платье сохранилось чудом и меня это делает счастливее. Всем радости и любви!???????????????