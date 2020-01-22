65-летняя Любовь Успенская показала, как стильно носить брючный костюм

«В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным», - призналась Успенская.

«Просто улет», «Ты шикарна», «Образ на все сто», «Как бы перестать держать рот открытым? Сногсшибательно», «Очень стильный дизайнерский костюм», «Великолепно!», «Вам очень идет этот образ», - отметили подписчики в комментариях.