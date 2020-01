65-летняя Любовь Успенская показала, как стильно носить брючный костюм

View this post on Instagram

Сегодня на концерте исполнила песню легендарного Владимира Высоцкого?? Очень переживала и нервничала перед выходом на сцену, как не крути - это большая ответственность! Но я счастлива и рада была прикоснуться к этой великой музыкальной истории?? В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным???? Концерт вы скоро сможете увидеть в эфире Первого Канала ??? Как вам такой образ, друзья?) За него отдельно хочу поблагодарить замечательного стилиста @olga_seregyna?? ? #высоцкий #успенская #концерт #топ #интересное #новое