65-летняя Любовь Успенская показала, как стильно носить брючный костюм
Звезда русского шансона Любовь Успенская продолжает радовать поклонников не только новыми песнями и концертами, но и стильными образами. В этот раз 65-летняя артистка представила себя в новом амплуа.
На своей странице в Instagram певица продемонстрировала стильный образ, который пришелся по нраву многим интернет-пользователям.
View this post on Instagram
Сегодня на концерте исполнила песню легендарного Владимира Высоцкого?? Очень переживала и нервничала перед выходом на сцену, как не крути - это большая ответственность! Но я счастлива и рада была прикоснуться к этой великой музыкальной истории?? В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным???? Концерт вы скоро сможете увидеть в эфире Первого Канала ??? Как вам такой образ, друзья?) За него отдельно хочу поблагодарить замечательного стилиста @olga_seregyna?? ? #высоцкий #успенская #концерт #топ #интересное #новое
Успенская выступила с песней Владимира Высоцкого, а для завершения образа стилист выбрал для артистки брючный костюм в полоску.
«В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным», - призналась Успенская.
«Звездные» коллеги и многочисленные поклонники не смогли пройти мимо нового снимка звезды русского шансона, не осыпав ее комплиментами.
«Просто улет», «Ты шикарна», «Образ на все сто», «Как бы перестать держать рот открытым? Сногсшибательно», «Очень стильный дизайнерский костюм», «Великолепно!», «Вам очень идет этот образ», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что в Сети обсудили новое фото 50-летней певицы Татьяны Булановой, на котором она, по мнению пользователей, выглядит очень молодо.
Оставить комментарий