«Молодая девушка»: в Сети обсудили новый снимок 50-летней Татьяны Булановой

«Так приятно встретиться с другом, соседом и коллегой в Москве!», - подписала кадр Татьяна Буланова.

«Огонь!», «Так хороша, глаз не оторвать», «Все хорошеет», «Юная девушка», «Шикарная», «Красотка», «Шикарно выглядишь», «Молодая девушка», «Таня – красотка», «Буланова все хорошеет», - написали интернет-пользователи.