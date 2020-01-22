«Молодая девушка»: в Сети обсудили новый снимок 50-летней Татьяны Булановой
Татьяна Буланова – звезда девяностых, которая продолжает выступать и радовать поклонников своими хитами, а также неувядающей красотой. Под новым снимком фанаты осыпали 50-летнюю артистку комплиментами.
У себя на личной странице в соцсети Instagram исполнительница хита «Ясный мой свет» опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в объятиях театрального артиста Артема Анчукова.
«Так приятно встретиться с другом, соседом и коллегой в Москве!», - подписала кадр Татьяна Буланова.
В комментариях поклонники принялись обсуждать внешний вид певицы, отметив, что она потрясающе выглядит для своего возраста.
«Огонь!», «Так хороша, глаз не оторвать», «Все хорошеет», «Юная девушка», «Шикарная», «Красотка», «Шикарно выглядишь», «Молодая девушка», «Таня – красотка», «Буланова все хорошеет», - написали интернет-пользователи.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала поклонникам стальной пресс и вызвала фурор в Сети.
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