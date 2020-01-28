Алла Пугачева с ярким макияжем вызвала неоднозначную реакцию в Сети

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», - подписала новую фотографию Пугачева.

«Красотка», «Всегда самая модная и современная», «Какая же вы классная», «Алла Борисовна...вы восхитительны! Все моложе и моложе!», «Ужас», «Да, старость не спасут яркие губы», «Не лицо, а маска. Умейте стареть красиво», «Напугали», «Что Вы, доктора, сделали с нашей любимой Аллой? Ничего нет от ее прежней красоты и харизмы...», - отметили подписчики в комментариях.