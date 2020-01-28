Алла Пугачева с ярким макияжем вызвала неоднозначную реакцию в Сети
В январе Алла Пугачева оказалась в центре внимания некоторых изданий и пользователей соцсетей. Многие посчитали, что Примадонна сделала очередную пластику, хотя сама 70-летняя певица это никак не комментировала. В этот раз Пугачева снова взбудоражила Сеть новым снимком.
Звезда российской эстрады не считает, что яркий макияж подходит только не вечерних выходов. Уже с раннего утра Алла Борисовна нанесла красную помаду на губы и продемонстрировала свой образ подписчикам в Instagram.
«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», - подписала новую фотографию Пугачева.
Мнения интернет-пользователей разделились. Многие отметили, что Примадонна выглядит просто потрясающе с ярким макияжем, а другие снова начали упрекать артистку в очередной пластике и неуместности такого образа для возраста Пугачевой.
«Красотка», «Всегда самая модная и современная», «Какая же вы классная», «Алла Борисовна...вы восхитительны! Все моложе и моложе!», «Ужас», «Да, старость не спасут яркие губы», «Не лицо, а маска. Умейте стареть красиво», «Напугали», «Что Вы, доктора, сделали с нашей любимой Аллой? Ничего нет от ее прежней красоты и харизмы...», - отметили подписчики в комментариях.
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