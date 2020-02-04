Актер Максим Виторган показал редкое фото с подросшей дочерью

«Взрослая дочь молодящегося (безуспешно) человека», - подписал семейный снимок Максим.

«Взрослая прекрасная дочь прекрасного молодого папы», «Хорошенькая», «Прелестная барышня», «Полина красотка, очень похожа на вас, успешного, умного и сердечного», «Дочь красивая, молодящийся папа тоже выглядит на пять», - отметили подписчики.