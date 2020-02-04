Актер Максим Виторган показал редкое фото с подросшей дочерью
После развода с Ксенией Собчак в прошлом году 47-летний актер Максим Виторган стал меньше посвящать поклонников в свою личную жизнь. У себя в социальных сетях он делится, в основном, рабочими и творческими моментами. Однако в этот раз Виторган решил сделать исключение.
На личной странице в соцсети Instagram 47-летний артист опубликовал редкое фото, на котором он запечатлен вместе со своей подросшей дочерью Полиной. Девушке уже 23 года.
«Взрослая дочь молодящегося (безуспешно) человека», - подписал семейный снимок Максим.
«Звездные» коллеги и поклонники принялись разубеждать актера. По их мнению, он выглядит просто замечательно. Многие также заметили, как подросла Полина.
«Взрослая прекрасная дочь прекрасного молодого папы», «Хорошенькая», «Прелестная барышня», «Полина красотка, очень похожа на вас, успешного, умного и сердечного», «Дочь красивая, молодящийся папа тоже выглядит на пять», - отметили подписчики.
Напомним, что Полина родилась в отношениях с актрисой Викторией Верберг. В этом же союзе появился на свет сын Даниил в 2000 году. У Виторгана также есть младший сын Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 56-летняя жена Эммануила Виторгана, отца Максима, оправдалась перед прессой за позднее родительство.
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