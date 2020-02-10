Ксения Собчак без макияжа вызвала неоднозначную реакцию в Сети
Ксения Собчак известна тем, что не стесняется быть самой собой, в отличие от многих других российских звезд. Журналистка в очередной раз это подтвердила, показавшись в Сети без макияжа и укладки.
У себя на странице в Instagram 38-летняя Собчак опубликовала видео, на котором она запечатлела себя без косметики на лице и со взлохмаченными волосами. Именно в таком виде бывшая ведущая «Дома-2» проводит свое воскресенье.
«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», - подписала кадры Ксения.
Одним из первых в комментариях отметился бывший муж журналистки – Максим Виторган. «Но не забыла сделать губки "уточкой"», - написал экс-супруг Собчак.
Мнения остальных подписчиков Ксении разделились. Многие оценили ее смелость показать себя в естественном виде, а другие попросили больше не выкладывать подобные кадры.
«Неожиданно, за храбрость – пять баллов», «Ксюха, ты конечно с юмором, но не надо такие видео выкладывать», «Я испугалась», «А может, не стоит так, без подготовки», «А по-моему, тебе очень хорошо без мейка», «Натуральная красотка!», «Красотка! Настоящая», - отметили интернет-пользователи в комментариях.
В последнее время снимки без макияжа среди звезд набирают особую популярность. Так, недавно 45-летняя Яна Рудковская поделилась в Сети домашним фото без макияжа.
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