Ксения Собчак без макияжа вызвала неоднозначную реакцию в Сети

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», - подписала кадры Ксения.

«Неожиданно, за храбрость – пять баллов», «Ксюха, ты конечно с юмором, но не надо такие видео выкладывать», «Я испугалась», «А может, не стоит так, без подготовки», «А по-моему, тебе очень хорошо без мейка», «Натуральная красотка!», «Красотка! Настоящая», - отметили интернет-пользователи в комментариях.