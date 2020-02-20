Эти звёзды прославились благодаря «Ералашу»

Александр Лойе

Александр Головин

Федор Стуков

Павел Степанов

Юлия Волкова

Владимир Сычев





Наталья Чистякова-Ионова

Пятилетний Саша исполнил эпизодическую роль в фильме о Дубровском. Знаменитым на всю страну маленького актёра сделал «Ералаш». Типичные данные троечника и хулигана до сих пор узнаваемы. Лойе продолжил актёрскую карьеру и будучи взрослым. Например, сыграл в фильме «Любовь в большом городе».Симпатичный мальчонка сыграл в «Ералаше», хотя карьера началась до съёмок в киножурнале. Головина заметили в модельном агентстве Вячеслава Зайцева. Затем снялся в фильме «Сволочи», сериале «Кадетство», которые принесли ему ещё больше славы.Федя из «Ералаша» внешне узнаваем как никто. Он очень долго играл в киножурнале, жизнь связал с кинематографом. В карьере Стукова было много интересных моментов, связанных с театром, кино, включая работу в Германии. Актёрство он бросил, стал режиссёром. Его руке принадлежит известный сериал «Физрук». Интересно, что Фёдор Стуков даже снял несколько эпизодов для «Ералаша».Известный хулиган из «Ералаша» снимался с 12 лет. До 38 лет Степанов тесно сотрудничал с Борисом Грачевским, создателем киножурнала. Хотя после армии он не стал поступать в актерское, учился в политехе. По словам Павла Степанова, актёрское поприще было детской забавой, но сниматься в кино он не прекратил.До известности благодаря группе «Тату» Юлия Волкова снималась в «Ералаше».В 12 лет девочка появилась в паре эпизодов. Сейчас певица занимается сольной карьерой, воспитанием сына.Известный в первую очередь по «Бразильской системе» Владимир Сычёв не раз снимался в «Ералаше». После актёр принимал участие в огромном количестве фильмов. Вторично слава к Сычеву пришла после выхода сериала «Физрук», в котором сыграл друга главного героя Психа.В «Ералаше» Наташа играла не самых приятных и положительных персонажей. Достаточно вспомнить эпизод с хитрюгой, обманом заполучившей добычу из грибов, собранных городскими мальчишками. Затем Наталья сделала потрясающую карьеру, став известной певицей Глюкозой.