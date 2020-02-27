Деми Ловато рассказала о своей зависимости от упражнений

«Мне казалось, что все эти годы я избавлялась от пищевого расстройства. На самом деле я его усугубляла. Я просто поняла, что, возможно, симптомы стали менее заметными. Но проблемы с пищей никуда не делись», - рассказала Ловато в подкасте Эшли Грэм.

«Бывали дни, когда я буквально жила в спортивном зале», - отметила Ловато.

Деми Ловато всегда открыто рассказывает о своем расстройстве пищевого поведения, борется с которым она уже более десяти лет.У актрисы и певицы развилась булимия (бесконтрольное употребление пищи, зачастую с последующей рвотой) в 9 лет. Однако к 20 годам, казалось, ситуация стабилизировалась.В ее Instagram появилось множество постов про физические упражнения. Однако эта трансформация на самом деле маскирует куда менее здоровую реальность.По словам Деми, она занималась три раза в день после каждого приема пищи.Согласно недавнему мета-анализу исследований, посвященных пищевым расстройствам, люди с таковыми в четыре раза чаще сталкиваются с зависимостью от упражнений.