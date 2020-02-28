Певица ДжоДжо рассказала как питалась по диете в 500 калорий

Певица ДжоДжо
Певица ДжоДжо в недавнем интервью рассказала, что будучи подростком села на диету, предполагающую употребление в день всего 500 калорий. По словам 29-летней исполнительницы, тогда ей казалось, что внешность поможет ей быстрее выпустить свою музыку.

«Мне было всего 18 лет. Я помню, как встретилась с представителем лейбла, а он сказал: «Мы хотим, чтобы ты выглядела как можно более здоровой», - вспоминает ДжоДжо.


Исполнительница попала в чарты еще в 13 лет с дебютным синглом «Leave, Get Out».

Президент лейбла отрицает слова певицы, но девушка уверяет, что ее свели с диетологом, который прописал ей питаться в пределах 500 калорий в день. Кроме этого, ей ставили уколы, которые перебивали аппетит.

«Я думала, интересно, насколько худой я могу стать? Может тогда они быстрее выпустят мой альбом?», - вспоминает свои подростковые мысли ДжоДжо.
Теги : диета, знаменитости
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Певица ДжоДжо рассказала как питалась по диете в 500 калорий