«Теперь понятно, в кого вы такая»: Ольга Орлова показала редкое фото мамы
Ольга Орлова – известная певица и телеведущая. Она охотно показывает в Сети кадры из профессиональной жизни и путешествий, при этом личную жизнь артистка оберегает. Однако в этот раз звезда телеэкранов решила сделать исключение и поделилась редким фото мамы.
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Ольга Орлова опубликовала фото матери в обнимку с домашним питомцем Диной.
«Когда мама и Дина в одной гамме», - подписала редкий кадр телеведущая.
Как выяснилось, Орлова настолько ведет закрытый образ жизни, что родственницу бывшей солистки группы «Блестящие» не знают даже ее коллеги. «Оля, сколько лет мы знаем друг друга, а маму вижу впервые!!!», - написала Екатерина Стриженова.
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«Шикарная женщина ваша мамочка!», «Какая красивая и молодая у вас мама», «Здоровья и долголетия! Ваша мама прекрасно выглядит», «Мама - красавица, теперь понятно, в кого Вы такая», «Какая мама красивая. Вот откуда корни красоты растут», - отметили подписчики в комментариях.
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