«Теперь понятно, в кого вы такая»: Ольга Орлова показала редкое фото мамы

«Когда мама и Дина в одной гамме», - подписала редкий кадр телеведущая.

«Шикарная женщина ваша мамочка!», «Какая красивая и молодая у вас мама», «Здоровья и долголетия! Ваша мама прекрасно выглядит», «Мама - красавица, теперь понятно, в кого Вы такая», «Какая мама красивая. Вот откуда корни красоты растут», - отметили подписчики в комментариях.