«Что с лицом?»: многие поклонники еле узнали Наташу Королеву на новом фото

«Кто это?», «Непохожая на себя», «Пластика, 100%», «А кто на фото? Явно не Королева», «Перебор с фотошопом!», «А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!», «Что с лицом?», «Вообще не похожа на себя, еле узнала», «Они все похожи сейчас друг на друга. Кто это? Видно, один и тот же пластический хирург делал», «Это не Наташа!», «По фото тоже подумала, что Темникова. Потом Глюкоза. Потом прочитала, что Королева и все равно не узнала, не нашла ни одной знакомой черты. Но фото очень красивое», - отметили подписчики в комментариях.

На днях на странице Королевой в Instagram появилась копия обложки ее нового альбома с неизданными ранее композициями. Артистка уверена, что песни понравятся ее особо преданным и верным фанатам. Однако поклонников заинтересовали не столько песни, как снимок обложки, на котором их любимую Наташу Королеву просто не узнать.Некоторые заподозрили 46-летнюю артистку в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Но большинство сошлись во мнении, что певица просто переборщила с фотошопом на снимке, что теперь ее стало не узнать.Ранее портал «Медикфорум» перечислил звездные пары, которые чересчур увлеклись пластикой.