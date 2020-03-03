63-летняя Наталья Андрейченко спровоцировала слухи о новом романе

«Что это за красавец-мужчина вас сопровождает?», «Ого! А у вас личная жизнь ключом бьет! Поздравляю», «Ух какой красавец-мачо», - написали интернет-пользователи в комментариях.

Наталья Эдуардовна спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав у себя в Instagram видеозапись с неизвестным колоритным мужчиной, с которым она под ручку прогуливается по Мексике.В комментариях Андрейченко рассказала, что ее спутник – наполовину итальянец, наполовину датчанин. Других подробностей артистка раскрывать не стала.Поклонники порадовались за любимую актрису, что в ее личной жизни все хорошо.Напомним, что сейчас Наталья Андрейченко живет в Мексике, лишь изредка приезжая в Россию на съемки.Ранее портал «Медикфорум» писал об Игоре Крутом, который показал в Сети, как выглядела Алла Пугачева 25 лет назад.