52-летний «Джеймс Бонд» Дэниэл Крейг показал идеальный торс в новой фотосессии

Дэниэл Крейг

52-летний британский актер Дэниэл Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, доказал многим, что и на шестом десятке можно выглядеть просто сногсшибательно.

Артист принял участие в стильной фотосессии для журнала GQ. На одном из кадров 52-летний Дэниэл Крейг продемонстрировал идеальный торс, восхитив тем самым многих поклонниц. Снимки уже появились на просторах Instagram.



Впрочем, в Сети нашлось немало комментаторов, которые посчитали, что фотографии Крейга тщательно отретушировали. Однако факт остается фактом – для своего возраста британский актер находится в отличной форме.



В интервью GQ артист сообщил, что фильм «Не время умирать» станет заключительной картиной о Джеймсе Бонде с его участием. Именно благодаря бондиане Крейг и получил мировую известность.

Напомним, ранее 51-летняя певица Валерия рассказала и показала, как ей удается сохранять идеальную фигуру. В частности, она много занимается спортом.
Теги : Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, звезды
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52-летний «Джеймс Бонд» Дэниэл Крейг показал идеальный торс в новой фотосессии