Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Тема коронавируса по-прежнему остается самой актуальной в прессе. Так, COVID-19 не обошел стороной и мировых знаменитостей. Известный голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон «подцепили» вирус на съемках в Австралии.

63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон помещены в карантин госпиталя австралийского города Голд-Кост после того, как у них был диагностирован коронавирус. Звезда кинофильмов поделился не слишком приятной новостью на своей странице в соцсети Instagram.



«Привет, друзья. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в нынешней ситуации, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными», - сообщил Хэнкс.


Актер вместе с супругой находится в Австралии, где он принимал участие в съемках новой кинокартины режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Отметим, что сейчас в Австралии насчитывается 128 случаев заражения COVID-19, три человека скончались, 21 выздоровел.

Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на специалистов назвал простые продукты, которые эффективно защищают от вирусов.
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