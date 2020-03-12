Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

«Привет, друзья. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в нынешней ситуации, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными», - сообщил Хэнкс.

63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон помещены в карантин госпиталя австралийского города Голд-Кост после того, как у них был диагностирован коронавирус. Звезда кинофильмов поделился не слишком приятной новостью на своей странице в соцсети Instagram. Актер вместе с супругой находится в Австралии, где он принимал участие в съемках новой кинокартины режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.Отметим, что сейчас в Австралии насчитывается 128 случаев заражения COVID-19, три человека скончались, 21 выздоровел.Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на специалистов назвал простые продукты, которые эффективно защищают от вирусов.