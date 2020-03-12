Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Тема коронавируса по-прежнему остается самой актуальной в прессе. Так, COVID-19 не обошел стороной и мировых знаменитостей. Известный голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон «подцепили» вирус на съемках в Австралии.
63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон помещены в карантин госпиталя австралийского города Голд-Кост после того, как у них был диагностирован коронавирус. Звезда кинофильмов поделился не слишком приятной новостью на своей странице в соцсети Instagram.
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Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
«Привет, друзья. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в нынешней ситуации, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными», - сообщил Хэнкс.
Актер вместе с супругой находится в Австралии, где он принимал участие в съемках новой кинокартины режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Отметим, что сейчас в Австралии насчитывается 128 случаев заражения COVID-19, три человека скончались, 21 выздоровел.
Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на специалистов назвал простые продукты, которые эффективно защищают от вирусов.
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