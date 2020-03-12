Врачи назвали простые продукты, которые защищают от вирусов

Употребление этих продуктов способно укрепить наш иммунитет, защитить от множества заболеваний, а также помогать в выздоровлении от гриппа и простуды. Продукты эти доступны и есть в холодильнике у каждого россиянина.Пользу этих продуктов открыли ученые из Испании. Специалисты утверждают: если у вас дома есть чеснок, простуда вам не страшна. Это возможно благодаря ценному соединению аллицин, который содержится в данной пряности. Помогает укреплять здоровье миндаль – в нем много витамина Е, черника.Кроме того, эксперты оценили пользу куркумы и имбиря, а из молочных продуктов самым ценным оказался кефир. В списке продуктов, полезных нашему организму, также значатся киви, болгарский перец, шпинат и зеленый чай.