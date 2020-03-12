Отец Юлии Началовой рассказал о последних словах лечащего врача певицы

Отец певицы Юлии Началовой сообщил подробности его последнего разговора с лечащим врачом умершей в 38 лет певицы. Об этом Виктор Началов написал на страницах своей книги.





Недавно папа артистки выпустил труд «Юлия Началова. Письма отца к дочери». В нем он расссказал ряд подробностей из жизни знаменитой дочери и поделился данными о последних днях ее жизни.





Началов написал, что они с женой приехали в клинику, где лежала их Юлия. Лечащий врач вышел к ним и признался, что организм певицы подвергся новой волне заражения. Родителей звезды доктор попросил после такой информации поехать домой и отдохнуть. Это был последний день, когда отец и мать видели Юлию Началову живой, признался отец певицы.





Артистка скончалась 16 марта 2019 года, а ухудшение ее состояния было спровоцировано гангреной, к которой привела травма ноги.