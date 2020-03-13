Супруга Овечкина сообщила о панике, которая творится в США из-за коронавируса

Жена российского нападающего и капитана «Вашингтона», хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская — опубликовала на своей странице новое фото и рассказала о панике, которая творится в Соединенных Штатах из-за коронавируса.





«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (перевод с англ. — распроданы)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь что этот кошмар скоро закончится!» — подписала снимок Шубская в Instagram.





Ранее НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за распространения коронавируса.