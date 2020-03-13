Настасья Самбурская опубликовала фото в нижнем белье

Актриса Настасья Самбурская на своей странице в соцсети опубликовала снимок в нижнем белье. Она примерила образ роковой красотки.





На фото в Instagram она предстала в черном кружевном белье и чулках. Сексуальный образ Самбурской дополнили эффектная прическа с локонами и красная помада.





Она отметила, что мужа таким образом не ищет и пояснила, что это фото было сделано для мужского журнала Maxim.





За час снимок набрал более 95 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев. Поклонники актрисы пришли в восторг от фото. Они отметили, что Самбурская прекрасно выглядит.