Настасья Самбурская опубликовала фото в нижнем белье

самбурская

Актриса Настасья Самбурская на своей странице в соцсети опубликовала снимок в нижнем белье. Она примерила образ роковой красотки.


На фото в Instagram она предстала в черном кружевном белье и чулках. Сексуальный образ Самбурской дополнили эффектная прическа с локонами и красная помада.


Она отметила, что мужа таким образом не ищет и пояснила, что это фото было сделано для мужского журнала Maxim. 



За час снимок набрал более 95 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев. Поклонники актрисы пришли в восторг от фото. Они отметили, что Самбурская прекрасно выглядит.

Теги : Настасья Самбурская, социальные сети, фотографии
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