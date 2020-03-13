48-летняя Лера Кудрявцева не постеснялась показаться в Сети без макияжа

«Многие спрашивали про коронавирус в Дубае. Здесь он есть, конечно, тоже, около каждого отеля приборы с антисептиками, в отелях и моллах народу мало, но пока истерики нет. Если учесть с какой скоростью он распространяется, то конечно неприятно все это», - сообщила телеведущая.

«Прекрасная Лера», «Вы такая милая и простая на фото», «Вы здесь девчонка», «Такая милая без мэйка», «Такая хорошенькая, без макияжа натур красота, милая, нежная», «Прям девочка-девочка! Милая и красивенькая», «Лера – красотка и без грима», - восхитились поклонников комментариях.