48-летняя Лера Кудрявцева не постеснялась показаться в Сети без макияжа

Многие спрашивали про коронавирус в Дубаи . Здесь он есть конечно тоже , около каждого отеля приборы с антисептиками , в отелях и моллах народу мало , но пока истерики нет . Если учесть с какой скоростью он распространяется , то конечно неприятно все это ???? Пандемия объявлена официально в мире - это ужас ? Ну а я возвращаюсь в Москву .