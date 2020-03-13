48-летняя Лера Кудрявцева не постеснялась показаться в Сети без макияжа
Лера Кудрявцева недавно отправилась на отдых в солнечный Дубай, несмотря на предостережения, связанные с распространением коронавируса. Телеведущая решила отдохнуть в Арабских Эмиратах не только от работы, но и от макияжа.
На своей странице в соцсети Instagram 48-летняя Кудрявцева рассказала о ситуации с COVID-19 в ОАЭ.
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Многие спрашивали про коронавирус в Дубаи . Здесь он есть конечно тоже , около каждого отеля приборы с антисептиками , в отелях и моллах народу мало , но пока истерики нет . Если учесть с какой скоростью он распространяется , то конечно неприятно все это ???? Пандемия объявлена официально в мире - это ужас ? Ну а я возвращаюсь в Москву .
«Многие спрашивали про коронавирус в Дубае. Здесь он есть, конечно, тоже, около каждого отеля приборы с антисептиками, в отелях и моллах народу мало, но пока истерики нет. Если учесть с какой скоростью он распространяется, то конечно неприятно все это», - сообщила телеведущая.
Также Кудрявцева опубликовала снимок, на котором она запечатлена гуляющей по улицам города без косметики. Большинство подписчиков поддержали Леру и осыпали ее комплиментами за фото без прикрас.
«Прекрасная Лера», «Вы такая милая и простая на фото», «Вы здесь девчонка», «Такая милая без мэйка», «Такая хорошенькая, без макияжа натур красота, милая, нежная», «Прям девочка-девочка! Милая и красивенькая», «Лера – красотка и без грима», - восхитились поклонников комментариях.
Напомним, ранее 48-летняя Кудрявцева впервые показалась перед подписчиками в купальнике после удаления имплантов.
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