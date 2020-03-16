Ургант отказался от массовки в своём шоу из-за опасности коронавируса

"Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы", - отмечается на странице шоу в Instagram.

Напомним, по состоянию на вечер 15 марта, в России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 63 человек. Правительством были приняты беспрецедентные меры для предотвращения распространения опасного недуга среди россиян.