Ургант отказался от массовки в своём шоу из-за опасности коронавируса
Съемочная группа шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале сообщила, что передача будет сниматься без зрителей в зале. Руководство проекта приняло такое решение в связи с повышенной опасностью заражения коронавирусом в стране. В сообщении съемочной группы отмечается, что Первый канал дорожит здоровьем своих зрителей.
"Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы", - отмечается на странице шоу в Instagram.
Напомним, по состоянию на вечер 15 марта, в России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 63 человек. Правительством были приняты беспрецедентные меры для предотвращения распространения опасного недуга среди россиян.
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