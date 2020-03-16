Ольга Куриленко и другие звезды с коронавирусом
Известно, что вирусы не выбирают своих жертв и не обращают внимания на их славу или материальный достаток. Коварный китайский коронавирус уже выявили у целого ряда знаменитостей.
Ольга Куриленко. Американо-украинская актриса и модель Ольга Куриленко известна, как девушка Бонда в фильме "Квантум милосердия". Ее также помнят по фантастическому фильму "Обливион" с Томом Крузом. Недавно в Instagram звезды появилась запись: "Заперта дома после положительного анализа на коронавирус".
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Легендарный голливудский актер, двукратный обладатель "Оскара" Том Хэнкс (первый и единственный исполнитель, получавший эти статуэтки за главные мужские роли в течение двух лет подряд!), судя по всему, заразился в Австралии. Тесты показали, что COVID-19 начался и у его жены. Оба также решили болеть дома.
Донован Митчелл. Вторая звезда NBA с положительным анализом на COVID-19. Как и прочие знаменитости, сообщил об этом своим поклонникам через Instagram. В обращении призвал всех быть предельно осторожными и поскорее изучить коварный вирус более детально.
Даниеле Ругани. Итальянский футболист, звезда "Ювентуса" и национальной сборной. В Италии - самая плачевная ситуация по заболеваемости, Ругани также не смог избежать заражения.
Руди Гоберт. Первая звезда NBA, заболевшая коронавирусом. Новость об этом привела к остановке американского баскетбольного чемпионата. Руди официально извинился перед всеми за то, что трогал микрофоны журналистов и здоровался с людьми, будучи уже зараженным, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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