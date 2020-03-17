Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом

"Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичны", - написал актер.

"Никакой паники", - подчеркнул Эльба.

Артист пообещал оповещать фанатов о своем состоянии.