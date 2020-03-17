Актер Идрис Эльба заболел коронавирусом
Идрис Эльба рассказал своим подписчикам в Twitter, что накануне прошел тест на коронавирус. Он показал, что в организме актера присутствует коронавирусная инфекция. Сейчас Эльба находится на домашнем карантине. По его словам, симптомы опасного недуга у него ещё не проявлялись.
"Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичны", - написал актер.
Артист пообещал оповещать фанатов о своем состоянии.
"Никакой паники", - подчеркнул Эльба.
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