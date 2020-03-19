Украинский депутат заболел коронавирусом

"Минздрав сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины", - сказано в сообщении ведомства.

"Я, перед тем как общался с врачами, сказал, чтобы они все-таки взяли у меня кровь и анализы на коронавирус... Только сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что якобы подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать, он не так страшен, как его рисуют... Паника сегодня никому не на пользу... Я нахожусь на карантине, дома, никого к себе не подпускаю", - написал Шахов в своём блоге.

Примечательно, что имя зараженного депутата названо не было. Украинский минздрав сообщил только то, что парламентарий пропустил заседание Согласительного совета депутатских фракций 16 марта, а также внеочередное заседание Рады 17 марта.В этот же день депутат Верховной рады Сергей Шахов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.