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Украинский депутат заболел коронавирусом

Сергей Шахов

Министерство здравоохранения Украины сообщило 18 марта об обнаружении коронавирусной инфекции у депутата Верховной рады.
"Минздрав сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины", - сказано в сообщении ведомства.

Примечательно, что имя зараженного депутата названо не было. Украинский минздрав сообщил только то, что парламентарий пропустил заседание Согласительного совета депутатских фракций 16 марта, а также внеочередное заседание Рады 17 марта.

В этот же день депутат Верховной рады Сергей Шахов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

"Я, перед тем как общался с врачами, сказал, чтобы они все-таки взяли у меня кровь и анализы на коронавирус... Только сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что якобы подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать, он не так страшен, как его рисуют... Паника сегодня никому не на пользу... Я нахожусь на карантине, дома, никого к себе не подпускаю", - написал Шахов в своём блоге.
Теги : депутат, коронавирус, Украина, пандемия
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