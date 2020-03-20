Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

Телеведущие программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов будут вести выпуски передачи по-отдельности из-за пандемии нового коронавируса.





«Когда наша программа отказалась от зрителей в студии, меня спрашивали, скоро ли ждать «60 минут» без ведущих. Чтобы избежать такого риска, мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок. Два дня «60 минут» веду я, два дня Женя», - написала журналистка в Instagram.





Скабеева отметила, что они с мужем договорились не видеться и вне эфира, «чтобы не пропасть».





На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них скончались. В России коронавирусом заболели 253 человека.