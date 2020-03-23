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СМИ сообщили о совместном ребенке Петросяна и его помощницы Брухуновой

петросян

У юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой, которую в прессе называют его супругой, родился ребенок. Согласно сообщениям СМИ, предполагаемая пара могла воспользоваться услугами суррогатной матери.


У 74-летнего артиста, как известно, уже есть взрослая дочь, для Брухуновой это первый ребенок.


«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — сообщил изданию «СтарХит» анонимный источник из окружения пары. 


Судя по соцсетям супругов, несколько недель назад они действительно отправились на отдых в ОАЭ. Поскольку Брухунова не скрывала фигуру на фото, журналисты издания предположили, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.


Комментариев по поводу информации о рождении ребенка пара пока что не давала.

Теги : Евгений Петросян, Брухунова, ребенок
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СМИ сообщили о совместном ребенке Петросяна и его помощницы Брухуновой
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