СМИ сообщили о совместном ребенке Петросяна и его помощницы Брухуновой

У юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой, которую в прессе называют его супругой, родился ребенок. Согласно сообщениям СМИ, предполагаемая пара могла воспользоваться услугами суррогатной матери.

У 74-летнего артиста, как известно, уже есть взрослая дочь, для Брухуновой это первый ребенок.





«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — сообщил изданию «СтарХит» анонимный источник из окружения пары.





Судя по соцсетям супругов, несколько недель назад они действительно отправились на отдых в ОАЭ. Поскольку Брухунова не скрывала фигуру на фото, журналисты издания предположили, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.





Комментариев по поводу информации о рождении ребенка пара пока что не давала.