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42-летняя Ольга Орлова смутила Сеть откровенным снимком из ванной

Ольга Орлова

Ольга Орлова не перестает удивлять поклонников. На фоне одних новостей о коронавирусе, 42-летняя певица и телеведущая решила порадовать фанатов откровенным снимком.

На своей странице в соцсети Instagram Ольга Орлова опубликовала интригующее фото из душа. Таким образом бывшая солистка группы «Блестящие» решила поздравить подписчиков с Днем воды и отвлечь от пандемии.



«Немного отвлечемся от эпидемии... Сегодня Всемирный день воды. Вода - это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках», - подписала откровенный снимок знаменитость.

Однако внимание интернет-пользователей привлекла именно обнаженная фотография Орловой. Несмотря на то, что на самом снимке не видно ничего лишнего, в зеркале можно рассмотреть очертания фигуры 42-летней ведущей. Многие осыпали звезду телеэкранов комплиментами, но нашлись и критики.

«Красавица!», «Оля, провокация! Но уж очень красивая», «Какое лицо красиво и взгляд», «На мой взгляд, это лишнее», «Опять голая», «В душ уже никак без телефона», - написали интернет-пользователи.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Лада Дэнс похвасталась отличной физической формой в Сети, продемонстрировав танец на пилоне.
Теги : Ольга Орлова, звезды, соцсети
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