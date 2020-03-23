42-летняя Ольга Орлова смутила Сеть откровенным снимком из ванной
Ольга Орлова не перестает удивлять поклонников. На фоне одних новостей о коронавирусе, 42-летняя певица и телеведущая решила порадовать фанатов откровенным снимком.
На своей странице в соцсети Instagram Ольга Орлова опубликовала интригующее фото из душа. Таким образом бывшая солистка группы «Блестящие» решила поздравить подписчиков с Днем воды и отвлечь от пандемии.
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Немного отвлечемся от эпидемии... Сегодня Всемирный день воды . Вода - это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках ?? Начать можно с участия в социальной акции @enhel_official и @yulia.enhel #важнакаждая?. Берегите себя ???
«Немного отвлечемся от эпидемии... Сегодня Всемирный день воды. Вода - это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках», - подписала откровенный снимок знаменитость.
Однако внимание интернет-пользователей привлекла именно обнаженная фотография Орловой. Несмотря на то, что на самом снимке не видно ничего лишнего, в зеркале можно рассмотреть очертания фигуры 42-летней ведущей. Многие осыпали звезду телеэкранов комплиментами, но нашлись и критики.
«Красавица!», «Оля, провокация! Но уж очень красивая», «Какое лицо красиво и взгляд», «На мой взгляд, это лишнее», «Опять голая», «В душ уже никак без телефона», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Лада Дэнс похвасталась отличной физической формой в Сети, продемонстрировав танец на пилоне.
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