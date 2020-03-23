42-летняя Ольга Орлова смутила Сеть откровенным снимком из ванной

«Немного отвлечемся от эпидемии... Сегодня Всемирный день воды. Вода - это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках», - подписала откровенный снимок знаменитость.

«Красавица!», «Оля, провокация! Но уж очень красивая», «Какое лицо красиво и взгляд», «На мой взгляд, это лишнее», «Опять голая», «В душ уже никак без телефона», - написали интернет-пользователи.