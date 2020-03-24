Жители Таиланда разочаровываются в короле
Правитель Таиланда Маха Вачиралонгкорн решил переждать эпидемию коронавируса в своем немецком особняке. Это породило целый взрыв негодования у него на родине.
В Таиланде проявление неуважения к королю наказывается тюремным заключением до 25 лет. Тем не менее, среди пользователей Twitter в этой стране распространяется хэштег #whydoweneedaking ("Зачем нам нужен король?"), который был использован за 24 часа в воскресенье целых 1,2 млн раз. Это заставило власти Таиланда напомнить гражданам об ответственности за нарушение закона об оскорблении чести короля в интернете. Всплеск негодования у жителей тропической страны вызвало решение короля Махи перебраться из родины в свое немецкое поместье. Решение, пожалуй, спорное, если вспомнить, что Германия переживает одну из самых тяжелых в Европе эпидемий коронавируса.
Правда, в отличие от Италии, где отмечается самая высокая смертность (6 077 человек на 63 927 заболевших), Германия может похвастаться более высоким уровнем медицины (86 умерших на 27 436 заболевших - уровень сезонной эпидемии гриппа, если учесть, что реальное число заболевших намного больше). В самом Таиланде пока один подтвержденный летальный исход на 721 случай заражения. Смерть была зафиксирована еще 1 марта. Но Маха Вачиралонгкорн все-таки находится в Германии (по официальной версии, продолжает визит в эту страну), где у него дом рядом с озером Старнберг. Король вообще проводит большую часть времени вне Таиланда.
К слову, в этом регионе введен жесткий карантин, так что королю Махе тоже запрещено покидать резиденцию. Стало известно, что новость о пожертвовании 100 аппаратов ИВЛ тайским больницам от имени короля оказалась ложной. После этого в стране отмечается значительный рост числа денежных купюр, где на изображениях короля крестиками зачеркнуты его глаза. Это также одна из форм протеста граждан, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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