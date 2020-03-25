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Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса

збруев

Актер Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса. На фоне разговоров о пандемии коронавируса он решил пройти обследование. 


Медики не обнаружили признаков серьезного заболевания у артиста. Они не нашли оснований для госпитализации звезды, так как за границу он не выезжал и не контактировал с теми, кто там был недавно. Лечащий врач предложил Збруеву полечиться амбулаторно, сообщает портал Oane.ws


Очевидно, к 31 марта здоровье актера улучшится, ведь в этот день он отпразднует свой 82-й день рождения. Збруев до сих пор продолжает радовать зрителей своим появлением на сцене, восхищая их мастерством и талантом.

Теги : Александр Збруев, коронавирус, врачи
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