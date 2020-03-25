У Греты Тунберг может быть коронавирус
Юная активистка заявила, что уже находится в режиме самоизоляции вместе со своим отцом. У девушки появились характерные симптомы опасного ОРВЗ.
Самая известная экологическая активистка в мире шведка Грета Тунберг находится в режиме самоизоляции в связи с выявленными симптомами респираторного заболевания. Рядом с ней постоянно пребывает отец Сванте Тунберг, у которого также после завершения тура по Европе с дочерью появились кашель, насморк и повышенная температура. Грета и папа успели проехаться по европейским странам еще до введения жесткого карантина, а сам режим изоляции они соблюдают уже несколько недель.
В своем аккаунте Instagram Грета заявила, что столкнулась с крапивницей, болями в горле, кашлем и усталостью, вернувшись с отцом из Брюсселя. 17-летняя девушка в видео, опубликованном New Scientist, подчеркнула, что у ее отца имеются более выраженные симптомы вроде лихорадки, а она поправилась. В квартире, где осуществляется режим самоизоляции, Грета живет отдельно от своей сестры и матери. Они разделились, как только девушка ощутила симптомы. Впрочем, ученые полагают, что и при инкубационном периоде люди способны заражать окружающих вирусом.
Сама Грета этой историей хочет привлечь дополнительное внимание к проблеме коронавируса и того, как легко инфекция распространяется. Официально подтвержденного врачами диагноза нет, так что девушка вместе с папой вполне могли заболеть обычной простудой или гриппом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий