Принц Чарльз подхватил коронавирус
Перед коронавирусом все равны, в том числе монаршие особы. Стало известно, что принц Уэльский Чарльз оказался позитивным на COVID-19. Об этом сообщили представители королевской резиденции Кларенс-хаус.
Несколько дней назад 71-летний принц Чарльз почувствовал недомогание, после чего врачи взяли у него анализ на коронавирус. Тест оказался положительным. При этом британским подданным посоветовали не беспокоиться о здоровье монаршей особы – заболевание проходит в легкой форме.
Супруга принца – герцогиня Корноульская Камилла также прошла тестирование на COVID-19, однако ее результаты оказались отрицательными.
Сейчас пара находится на самоизоляции в своем доме в Шотландии, рассказали в королевской резиденции Кларенс-хаус.
Здесь также отмечается, что на данный момент нельзя сказать, от кого Чарльз заразился, поскольку в последние несколько дней он контактировал со многими людьми, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на The Sun.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией.
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