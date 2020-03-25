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Принц Чарльз подхватил коронавирус

Принц Чарльз

Перед коронавирусом все равны, в том числе монаршие особы. Стало известно, что принц Уэльский Чарльз оказался позитивным на COVID-19. Об этом сообщили представители королевской резиденции Кларенс-хаус.

Несколько дней назад 71-летний принц Чарльз почувствовал недомогание, после чего врачи взяли у него анализ на коронавирус. Тест оказался положительным. При этом британским подданным посоветовали не беспокоиться о здоровье монаршей особы – заболевание проходит в легкой форме.

Супруга принца – герцогиня Корноульская Камилла также прошла тестирование на COVID-19, однако ее результаты оказались отрицательными. 

Сейчас пара находится на самоизоляции в своем доме в Шотландии, рассказали в королевской резиденции Кларенс-хаус.

Здесь также отмечается, что на данный момент нельзя сказать, от кого Чарльз заразился, поскольку в последние несколько дней он контактировал со многими людьми, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на The Sun.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией.
Теги : коронавирус у звезд, коронавирус, Великобритания
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