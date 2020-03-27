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На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги

На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги

Балерина похвасталась презентом от тайного поклонника из самого ходового сейчас товара.

Неунывающая Анастасия Волочкова, тур которой сорвался из-за эпидемии коронавируса, радует поклонников подробностями своей затворнической жизни. Чего ей сейчас действительно не хватает, так это цветов, без которых она не мыслит своей жизни.

Увы, цветочные магазины поблизости от дома балерины закрыты, поэтому тайный поклонник, которого танцовщица тщательно скрывает от общественности, придумал, как сделать ей приятно. Он начал делать цветы из туалетной бумаги. Судя по всему, Настя запасла достаточное ее количество, поэтому хватит и для прямого применения и на творчество. К тому же розы получаются любимого балериной белого цвета.

Волочкова поделилась и своим методом борьбы с коронавирусом. Нужно всего лишь париться в бане, а потом нырять в ледяную купель, до которой Настя большая охотница. Она утверждает, что это укрепляет иммунитет. А именно иммунитет позволяет противостоять опасной инфекции, потому как другого лекарства пока не придумано.

Кстати, по словам российских дерматологов, пользоваться современной туалетной бумагой не так уж безопасно. Все чаще ее выпускают с различными красителями и ароматизаторами, которые становятся причиной раздражения кожи в местах соприкосновения ее с бумагой.
Теги : туалетная бумага, коронавирус
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На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги