Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус

Юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram новое семейное видео. В коротком ролике Примадонна и шестилетний сын Гарри исполняют песню собственного сочинения, пытаясь изгнать коронавирус.





Они поют: «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия».





«Антипандемический тандем «Гарриалла»! Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!» — подписал видео Максим Галкин.





11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, который начал распространяться в Китае. По последним данным ВОЗ, в мире заразились более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались.