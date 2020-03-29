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Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус

пугачева

Юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram новое семейное видео. В коротком ролике Примадонна и шестилетний сын Гарри исполняют песню собственного сочинения, пытаясь изгнать коронавирус.


Они поют: «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия». 


«Антипандемический тандем «Гарриалла»! Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!» — подписал видео Максим Галкин.



11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, который начал распространяться в Китае. По последним данным ВОЗ, в мире заразились более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались.

Теги : Алла Пугачева, Максим Галкин, коронавирус
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Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус
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