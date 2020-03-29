«Гламур отдыхает»: Дарья Мороз не постеснялась показаться в Сети без макияжа

«Гламур отдыхает…Во всех смыслах», - с иронией подписала снимок 36-летняя актриса.

«Не боится быть не очень красивой», «Даша, вы всегда прекрасны и в жизни, и в фильмах», «Такая уютненькая», «Так по-домашнему. Настоящая», «Даша, вы невероятная красавица! Восхищаюсь вами», - написали интернет-пользователи.