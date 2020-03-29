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«Гламур отдыхает»: Дарья Мороз не постеснялась показаться в Сети без макияжа

Дарья Мороз

В последнее время звезды западного и российского шоу-бизнеса все чаще публикуют фотографии без макияжа. Не стала исключением и 36-летняя актриса Дарья Мороз.

Во время карантина, который она проводит за городом, артистка решила отказаться от брендовых вещей и косметики. На своей странице в соцсети Instagram Дарья Мороз опубликовала естественное фото в спортивном костюме и без макияжа.



«Гламур отдыхает…Во всех смыслах», - с иронией подписала снимок 36-летняя актриса.


Многие поклонники поддержали любимую артистку за смелость, а некоторые даже отметили, что без макияжа она выглядит ничуть не хуже.

«Не боится быть не очень красивой», «Даша, вы всегда прекрасны и в жизни, и в фильмах», «Такая уютненькая», «Так по-домашнему. Настоящая», «Даша, вы невероятная красавица! Восхищаюсь вами», - написали интернет-пользователи.



Ранее портал «Медикфорум» писал, что 45-летняя Виктория Бекхэм также решила отказаться от макияжа на карантине.
Теги : Дарья Мороз, звезды без макияжа, карантин
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