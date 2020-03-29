Оксана Самойлова намекнула на скорый развод с Джиганом

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», - отметила Оксана.

У себя на странице в соцсети Instagram 31-летняя Самойлова намекнула подписчикам, что развод с мужем не за горами.В комментариях подписчики выразили сожаление, что супруги все-таки расстаются, но также поддержали маму четырех детей в этой непростой ситуации.К слову, накануне в Сети поползли слухи о том, что Джиган и Самойлова уже начали делить имущество.Напомним, что Оксана стала мамой в четвертый раз всего месяц назад, а уже спустя несколько недель в ее семье произошел скандал – муж Джиган «загремел» в реабилитационную клинику из-за вредных привычек. Также известно, что в паре произошла серьезная ссора.