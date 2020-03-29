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Оксана Самойлова намекнула на скорый развод с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова

В марте в центре скандала оказалась знаменитая пара – рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова, с которой они вместе растят четырех детей. Еще совсем недавно фанаты считали, что супруги помирились, однако Самойлова указала на обратное.

У себя на странице в соцсети Instagram 31-летняя Самойлова намекнула подписчикам, что развод с мужем не за горами.

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», - отметила Оксана.


В комментариях подписчики выразили сожаление, что супруги все-таки расстаются, но также поддержали маму четырех детей в этой непростой ситуации.



К слову, накануне в Сети поползли слухи о том, что Джиган и Самойлова уже начали делить имущество.

Напомним, что Оксана стала мамой в четвертый раз всего месяц назад, а уже спустя несколько недель в ее семье произошел скандал – муж Джиган «загремел» в реабилитационную клинику из-за вредных привычек. Также известно, что в паре произошла серьезная ссора.
Теги : Оксана Самойлова, разводы звезд, звезды
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Оксана Самойлова намекнула на скорый развод с Джиганом
Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест
Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа