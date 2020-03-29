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Кудрявцева рассказала подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подробности вечеринки в честь дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко. Она отметила, что все гости мероприятия вели себя ответственно и соблюдали меры предосторожности.


Также Кудрявцева добавила в эфире программы «Звезды сошлись», что Лещенко поздравил именинницу и быстро уехал. В числе остальных гостей было много людей с антибактериальными спреями.


Сама телеведущая пока ожидает результаты теста на коронавирус, она самоизолировалась в своей квартире. 


Льва Лещенко 24 марта госпитализировали в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у артиста был подтвержден коронавирус. Он заболел после того, как вернулся с гастролей в Соединенных Штатах. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими звездами шоу-бизнеса.

Теги : Лера Кудрявцева, Лев Лещенко, коронавирус
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