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Заболевший коронавирусом Лев Лещенко пошел на поправку

Лев Лещенко

Несколько дней назад поклонники народного артиста РСФСР Льва Лещенко не на шутку забеспокоились о его здоровье – певец попал в больницу с пневмонией, а позже выяснилось, что она была вызвана коронавирусом. Однако близкие артиста уже 28 марта поделились хорошей новостью.

Друг Льва Лещенко – Владимир Винокур – поспешил успокоить общественность. По словам юмориста, народному артисту уже гораздо лучше, он идет на поправку.

«Он переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку», - рассказал Винокур в интервью агентству «Интерфакс».


Напомним, что Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке. У звезды советской и российской сцены диагностировали пневмонию, а уже на следующий день он попал в реанимацию. Врачи также выяснили, что воспаление легких спровоцировал коронавирус.
Теги : Лев Лещенко, коронавирус, коронавирус у звезд
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