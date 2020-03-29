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Божена Рынска родила дочь от покойного супруга

рынска
5 марта с помощью суррогатной матери на свет появилась дочь Божены Рынски и Игоря Малашенко.


Почти целый месяц Божена скрывала этот факт, и вот наконец представила малышку публике. 

«Я мечтала о маленькой копии Игоря - так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно - носатенькая. И взгляд у нее как у отца», - сказала журналистка в интервью журналу Hello.


Она поделилась с поклонниками, что решила назвать девочку Евгенией. 


Стоит отметить, что при жизни Малашевича пара мечтала о ребенке, но из-за проблем со здоровьем самостоятельно Божена родить не могла, ЭКО тоже не привело к положительному результату.


Напомним, что год назад муж Божены Рынски, бывший директор Останкино и НТВ, Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством. Вдове пришлось несладко: на фоне стресса она попала в больницу, кроме того журналистка говорила, что осталась без средств к существованию.


Единственным стимулом к жизни для Рынски стала мечта об общем с супругом ребенке. Это стало возможно, потому что при жизни Малашенко пара сохранила свои биоматериалы.

Теги : Божена Рынска, дочь, суррогатное материнство
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Божена Рынска родила дочь от покойного супруга
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