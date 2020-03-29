Божена Рынска родила дочь от покойного супруга





Почти целый месяц Божена скрывала этот факт, и вот наконец представила малышку публике.

«Я мечтала о маленькой копии Игоря - так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно - носатенькая. И взгляд у нее как у отца», - сказала журналистка в интервью журналу Hello.





Она поделилась с поклонниками, что решила назвать девочку Евгенией.





Стоит отметить, что при жизни Малашевича пара мечтала о ребенке, но из-за проблем со здоровьем самостоятельно Божена родить не могла, ЭКО тоже не привело к положительному результату.





Напомним, что год назад муж Божены Рынски, бывший директор Останкино и НТВ, Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством. Вдове пришлось несладко: на фоне стресса она попала в больницу, кроме того журналистка говорила, что осталась без средств к существованию.





Единственным стимулом к жизни для Рынски стала мечта об общем с супругом ребенке. Это стало возможно, потому что при жизни Малашенко пара сохранила свои биоматериалы.