Божена Рынска родила дочь от покойного супруга
Почти целый месяц Божена скрывала этот факт, и вот наконец представила малышку публике.
«Я мечтала о маленькой копии Игоря - так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно - носатенькая. И взгляд у нее как у отца», - сказала журналистка в интервью журналу Hello.
Она поделилась с поклонниками, что решила назвать девочку Евгенией.
Стоит отметить, что при жизни Малашевича пара мечтала о ребенке, но из-за проблем со здоровьем самостоятельно Божена родить не могла, ЭКО тоже не привело к положительному результату.
Напомним, что год назад муж Божены Рынски, бывший директор Останкино и НТВ, Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством. Вдове пришлось несладко: на фоне стресса она попала в больницу, кроме того журналистка говорила, что осталась без средств к существованию.
Единственным стимулом к жизни для Рынски стала мечта об общем с супругом ребенке. Это стало возможно, потому что при жизни Малашенко пара сохранила свои биоматериалы.
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