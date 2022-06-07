Как будут снимать ограничения на массовые мероприятия в России
В некоторых регионах России отменяют существующие ограничения на скопления зрителей при тех или иных массовых мероприятиях. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова полагает, что это нужно осуществлять одновременно со снятием всех антиковидных ограничений.
Татьяна Москалькова отметила, что россиянам нужно вернуть конституционные права на свободу слова, проведение массовых собраний, митингов и других общественных мероприятий, которые были введены исключительно из-за обострения эпидемической ситуации в стране. Однако право на организацию таких мероприятий необходимо возвращать вместе со снятием ограничений, а не перед тем, как они будут сняты. Об этом она заявила, выступая в Госдуме в понедельник.
Один из депутатов, представляющих оппозиционную партию в российском парламенте заявил, что последователи других политических партий сейчас сталкиваются с существующими ограничениями на свободу собраний и политическую активность именно из-за имеющихся запретов организации массовых мероприятий. Москалькова отметила, что явление это временное, и при полной нормализации эпидемической ситуации в стране данные запреты будут отменены.
Пока пандемия в России явно успокоилась и, что называется, вышла на плато. Вчера впервые за очень долгий срок была госпитализировано всего 662 человека, а уровень летальности упал до 64 человек в день, чего не отмечалось много месяцев. Количество выздоровевших россиян составило 3 492, а число выявленных случаев коронавирусной инфекции – 3 349. Уже скоро коллективный иммунитет в России упадет ниже 30% даже по официальной статистике. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяа Москалькова
Общество
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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