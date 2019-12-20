Корт, тренажеры, спортплощадки и многое другое может появиться в нижегородской Выксе

– Наше «Сердце города» – это исторический центр Выксы. Он включает в себя центральный парк, набережные Верхнего пруда и территорию чугунолитейного цеха. Поэтому главной фигурой флеш-моба стали две половины сердца. Одна символизирует объекты, благоустроенные в этом году. Вторая – будущие объекты. И в рамках флешмоба одну половину сердца люди передавали от площади Металлургов до амфитеатра. А уже на сцене они соединились в единое целое. Этим мы показали, что мы хотим провести комплексное благоустройство и создать единую комфортную городскую среду. И в этом нам помогают жители,

– Проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. Благодаря ему удалось качественно изменить подход к благоустройству. Все общественные пространства создаются исключительно с учетом пожеланий жителей. Именно они являются главными заказчиками работ. Сначала решают, какую территорию преобразить, после - предлагают, что на ней должно появиться. Ну и, конечно же, участвуют в приемке работ.