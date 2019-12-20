Корт, тренажеры, спортплощадки и многое другое может появиться в нижегородской Выксе
В результате общественного обсуждения в форме флеш-моба жители Выксы определили объекты, которые хотели бы благоустроить в 2020 году.
Серия общественных обсуждений объектов, которые жители хотели бы преобразить в течение будущего, 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», проходит в эти дни в населенных пунктах Нижегородской области.
Напомним, что ранее этому предшествовало рейтинговое голосование по выбору таких объектов, которое состоялось в октябре в тех населенных пунктах региона, где население превышает 20 тысяч человек.
Очередные общественные слушания прошли в Выксе. Выксунцы решили сделать мероприятие нетрадиционным и устроили для начала флеш-моб в амфитеатре центрального городского парка «Лебединый рай», который уже был благоустроен в завершающемся году благодаря тому, что жители города металлургов одержали победу во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».
Флэш-моб был назван «Сердце города».
– Наше «Сердце города» – это исторический центр Выксы. Он включает в себя центральный парк, набережные Верхнего пруда и территорию чугунолитейного цеха. Поэтому главной фигурой флеш-моба стали две половины сердца. Одна символизирует объекты, благоустроенные в этом году. Вторая – будущие объекты. И в рамках флешмоба одну половину сердца люди передавали от площади Металлургов до амфитеатра. А уже на сцене они соединились в единое целое. Этим мы показали, что мы хотим провести комплексное благоустройство и создать единую комфортную городскую среду. И в этом нам помогают жители,
– рассказал впоследствии журналистам глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.
В ходе акции жители познакомились с концепцией благоустройства, которое власти намерены провести на исторической территории завода, где хотят создать индустриально-туристский парк «Баташев». а также прилегающие лесопосадку и береговую зону.
Выксунцам предложили заполнить анкеты: что именно они хотели бы видеть на этих территориях? И – пока только на бумаге – в анкетах появились тренажеры, спортивные и детские площадки, скульптуры в лесу, благоустроенный пляж и пешеходные дорожки с подсветкой. В сквере на улице Гоголя предложили создать спортивный корт.
– Проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. Благодаря ему удалось качественно изменить подход к благоустройству. Все общественные пространства создаются исключительно с учетом пожеланий жителей. Именно они являются главными заказчиками работ. Сначала решают, какую территорию преобразить, после - предлагают, что на ней должно появиться. Ну и, конечно же, участвуют в приемке работ.
– заявил по этому поводу глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что жители нижегородского Перевоза построят у себя спортивный городок из веревок.
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