  1. | | Как срубить елочку в нижегородском регионе?

Как срубить елочку в нижегородском регионе?

новогодняя елочка

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области рассказали: поступив по закону, нижегородцы могут приобрести елку очень недорого.

Одна из главных культурных традиций новогодней зимы – это наряженная праздничными игрушками елка в доме. Несмотря на обилие разнообразных искусственных елей, которую сегодня предлагают магазинные прилавки, пахнущая настоящей хвоей ель остается желанным гостем во многих российских домах.

Однако отправляться в лес за елями – незаконно. Если на это нет соответствующих документов. Заготовку новогодних елей регламентирует ст. 33 Лесного кодекса России «Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Ключевые слова здесь – «для собственных нужд». Потому что оптовая заготовка молодых елей – это совсем другая история.

Чтобы принести елку в дом, сделав при этом все правильно, нужно, объяснили в региональном департаменте лесного хозяйства, обратиться в ближайшее лесничество:

– При себе гражданам необходимо иметь паспорт. В лесничестве будет необходимо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить ее в банке. С оплаченной квитанцией нужно будет вновь вернуться в лесничество. На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд за подписью руководителя лесничества. Далее сотрудники лесничества укажут, где можно срубить елку,

– рассказали в ведомстве.

Где позволяют рубить новогодние деревья чаще всего?

– Обычно это противопожарные разрывы, участки молодого ельника под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и другие лесные участки, подлежащие расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит,

– пояснили в региональном деплесхозе.

Перевозить елку можно без опаски: заключенный в лесничестве договор купли-продажи служит законным основанием для транспортировки.

При этом стоят елочки недорого. В департаменте назвали ставки:
  • ель до 1 метра – 10 рублей за штуку,
  • от 1,1 до 2 метров – 20 рублей за штуку,
  • от 2,1 до 3 метров – 30 рублей за штуку,
  • от 3,1 до 4 метров – 40 рублей за штуку,
  • свыше 4,1 метров – 5 тысяч рублей за штуку.
Таким образом, переплачивать продавцу не придется. Зато можно избежать штрафа за незаконную вырубку. По статье 8.28 российского Кодекса об административных правонарушениях, этот штраф достигает размеров
  • от 3 до 4 тысяч рублей для граждан в размере;
  • от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц;
  • от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижнем Новгороде можно увидеть выставку «Новогодние и рождественские открытки» вековой давности.
Теги : культурное наследие, праздник, растения, преступления, преступление, преступность

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
«Медицина стала доступнее»: в Нижегородской области обсудили ход нацпр...
Новое на сайте
Профессор рассказал, сколько и как нужно двигаться для защиты от болезни Альцгеймера
0
Можно ли навсегда избавиться от аллергического ринита?
0
Сухость во рту может быть симптомом опасных заболеваний
0
Врач рассказала, чем может навредить чрезмерное потребление жидкости
0


Врачи извлекли живого краба из уха туриста в Арабских Эмиратах
0
Асимметричные глаза: 8 причин, которые могут вызывать это нарушение
1
Мать четверых детей Екатерина Климова показала стройную фигуру в купальнике
0
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву в Сети перепутали с Татьяной Навкой
0
5 естественных способов быстро уснуть
0
Ученые: красное мясо защищает от рассеянного склероза
0