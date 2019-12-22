Как срубить елочку в нижегородском регионе?
В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области рассказали: поступив по закону, нижегородцы могут приобрести елку очень недорого.
Одна из главных культурных традиций новогодней зимы – это наряженная праздничными игрушками елка в доме. Несмотря на обилие разнообразных искусственных елей, которую сегодня предлагают магазинные прилавки, пахнущая настоящей хвоей ель остается желанным гостем во многих российских домах.
Однако отправляться в лес за елями – незаконно. Если на это нет соответствующих документов. Заготовку новогодних елей регламентирует ст. 33 Лесного кодекса России «Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».
Ключевые слова здесь – «для собственных нужд». Потому что оптовая заготовка молодых елей – это совсем другая история.
Чтобы принести елку в дом, сделав при этом все правильно, нужно, объяснили в региональном департаменте лесного хозяйства, обратиться в ближайшее лесничество:
– При себе гражданам необходимо иметь паспорт. В лесничестве будет необходимо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить ее в банке. С оплаченной квитанцией нужно будет вновь вернуться в лесничество. На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд за подписью руководителя лесничества. Далее сотрудники лесничества укажут, где можно срубить елку,
– рассказали в ведомстве.
Где позволяют рубить новогодние деревья чаще всего?
– Обычно это противопожарные разрывы, участки молодого ельника под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и другие лесные участки, подлежащие расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит,
– пояснили в региональном деплесхозе.
Перевозить елку можно без опаски: заключенный в лесничестве договор купли-продажи служит законным основанием для транспортировки.
При этом стоят елочки недорого. В департаменте назвали ставки:
- ель до 1 метра – 10 рублей за штуку,
- от 1,1 до 2 метров – 20 рублей за штуку,
- от 2,1 до 3 метров – 30 рублей за штуку,
- от 3,1 до 4 метров – 40 рублей за штуку,
- свыше 4,1 метров – 5 тысяч рублей за штуку.
- от 3 до 4 тысяч рублей для граждан в размере;
- от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц;
- от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
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