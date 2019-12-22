Как срубить елочку в нижегородском регионе?

– При себе гражданам необходимо иметь паспорт. В лесничестве будет необходимо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить ее в банке. С оплаченной квитанцией нужно будет вновь вернуться в лесничество. На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд за подписью руководителя лесничества. Далее сотрудники лесничества укажут, где можно срубить елку,

– Обычно это противопожарные разрывы, участки молодого ельника под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и другие лесные участки, подлежащие расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит,

ель до 1 метра – 10 рублей за штуку,

от 1,1 до 2 метров – 20 рублей за штуку,

от 2,1 до 3 метров – 30 рублей за штуку,

от 3,1 до 4 метров – 40 рублей за штуку,

свыше 4,1 метров – 5 тысяч рублей за штуку.

от 3 до 4 тысяч рублей для граждан в размере;

от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц;

от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.