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В Нижегородском Центре занятости стало проще искать работу

Центр занятости населения Нижнего Новгорода

Центр занятости Нижнего Новгорода полностью обновили. Те, которые ищут работу, в том числе инвалиды, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, получили больше возможностей ее найти.

15 субъектов Федерации являются участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Регионы–участники нацпроекта среди прочего получили возможность обмениваться опытом, повышая эффективность рынка труда, а также быть включенными в федеральный проект по созданию нового, более современного имиджа служб занятости.

Частью нового образа органов занятости населения становится и их модернизация, в рамках которой нижегородский Центр занятости был полностью обновлен. Наряду с внешним видом, интерьером и экстерьером самого здания Центра, изменили формат предоставления в нем услуг, а также и график его работы.

Теперь Центр стал работать и по субботам – до 15.00. А по вторникам режим его работы продлили до 20.00, что сделало его посещение для многих, кто ищет работу, более удобным.

Изменилось и внешнее оформление, произошли и внутренние изменения. Так, пространство помещения Центра обрело новые функциональные зоны, такие как сектора информирования и ожидания, первичного приема, индивидуальной работы с людьми, а также зал для собраний и групповых занятий.

Немаловажно, что теперь в Центре занятости можно легко выйти на информационные платформы и электронные сервисы, которые дают представление о рынках труда, занятости и равовой поддержке соискателей, таким как порталы государственных услуг, «Онлайнинспеция.РФ», «Работа в России», сети Skillsnet и другим информационным и оперативным источникам.

Глава регионального управления по труду и занятости населения Александр Силантьев считает, что такое обновление стало и своевременным, и необходимым:

– Это и усиливающаяся потребность растущей экономики в качественных трудовых ресурсах - профессиональных и мобильных, гибких в части переобучения и смены места жительства, владеющих технологиями современной цифровой экономики, и цифровизация жизни граждан. Наконец, это возросшие ожидания граждан от органов службы занятости, качества услуг и сервисов. Сегодня обновленный центр занятости Нижнего Новгорода готов принять своих клиентов в комфортных современных условиях, а грамотный персонал предоставит консультации по любым вопросам,

– говорит Александр Силантьев.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижегородской области пройдут Дни открытых дверей для пенсионеров, а юристы регионального правительства проконсультируют их и граждан, имеющих право на льготы, бесплатно.
Теги : пенсионеры, пенсионный возраст, пожилой возраст, пожилые люди, пожилые, пожилые женщины, инвалиды, инвалидность

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