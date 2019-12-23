В Таганроге Ростовской области пытаются спасти исторический микрорайон от посягательств бизнесменов
Местные депутаты пока отказываются голосовать за изменения в генплане города.
Бизнесмены, обеспечивающие работой Таганрогский морской порт, намерены построить еще один элеватор для экспорта зерна. Для бесперебойной логистики требуется новая дорога, потому что имеющаяся не способна обеспечить проход к порту большегрузов.
Дорогу собираются построить по южному побережью города. Беда в том, что новая грузовая магистраль потребует сноса части микрорайона, называемого Богудонией.
Эти фавелы, в которых живут преимущественно рыбаки, промышляющие ловом и продажей остатков фауны полумертвого Таганрогского залива, являются болевой точкой города. Море постоянно забирает себе все новые участки земли, потому как берегоукрепление требует серьезных капиталовложений, которых у Таганрога нет. Многие дома в Богудонии признаны аварийными, однако жители, которым предлагают переехать в другое место, категорически от этого отказываются. Некоторые и не могут этого сделать по причине того, что их жилье является самостроем, а узаконить его нельзя из-за аварийности склона.
Сейчас в Богудонию водят туристов, чтобы показать, в каких нечеловеческих условиях могут жить люди.
Несмотря на это, общественность Таганрога выступает против сноса микрорайона и строительства здесь дороги. По их мнению, магистраль лишит горожан всего южного берега вместе с имеющимся здесь Центральным пляжем.
Во вторник, 24 декабря, депутатам предстоит в очередной раз голосовать за генеральный план города. Каждого из них уже многократно пытались обработать, чтобы продавить согласие на строительство дороги. Удалось ли бизнесменам добиться от народных избранников принятия нужного для себя решения, покажет завтрашний день.
В Таганроге оперативниками уголовного розыска ГУ МВД по РО совместно с таганрогскими полицейскими были задержаны три человека, подозреваемые в совершении 14 грабежей. Всё было сделано так быстро и слаженно, что преступники не успели даже осознать происходящее и оказать сопротивление.
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