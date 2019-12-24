  1. | | Необычный арт-двор станет одной из достопримечательностей нижегородской Выксы

Необычный арт-двор станет одной из достопримечательностей нижегородской Выксы

Выкса Арт-двор

Региональное правительство продолжает принимать заявки на благоустройство территорий по 31 января 2020 включительно.

В Нижегородской области действует программа местных инициатив, согласно которой прежде чем начать благоустраивать ту или иную территорию, региональное правительство выслушивает на ее счет предложения от местных жителей.

В будущем, 2020 году определено несколько направлений, в рамках которых местные инициативы могут получить свое воплощение:
  • «Все лучшее детям» – детские игровые площадки;
  • «Делаем вместе» – строительство, ремонт и благоустройство объектов водоснабжения, ЖКХ, массового отдыха, уличного освещения, учреждений культуры;
  • «Дорога к дому» – ремонт и благоустройство местных автодорог и сооружений на них, тротуаров;
  • «Никто не забыт» – строительство и благоустройство мемориалов;
  • «Спорт для всех» – создание объектов физической культуры и массового спорта.
Активность местных жителей помогла появиться новому дворовому пространству в выксунском
микрорайоне Юбилейный: над концепцией развития территории Агентство стратегических инициатив работало совместно с местной инициативной группой.

Созданное в итоге совместной работы дворовое пространство оказалось не похожим ни на какие другие. В центре двора разместили игровую и спортивную зону, представляющую собой конструкцию с различными элементами игрового и физкультурного  характера, включая веревочные лестницы и качели, а по соседству – дорожи и площадка для стрит-ьола, необычная беседка. В обрамлении высадили кустарники и деревья. Скоро здесь появится система видеонаблюдения.

Пространство, получившее название Арт-двор, было открыто в конце минувшей недели. К воплощению проекта приложили усилие областное министерство внутренней региональной и муниципальной политики. а также благотворительный фонд «ОМК-Участие». Стоимость работ составила 5,7 млн рублей.

– Арт-двор стал еще одним успешным примером того, что активные жители могут организовать сообщества и менять общественные территории. Задача власти и бизнеса им помочь,

– сказал заместитель главы администрации Выксы Дмитрий Орлов.

заявок от жителей области продолжает до 31 января 2020 года по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, южное крыло, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, кабинет 25 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

Телефоны: (831) 419?69?12, 419?37?78.

Подробно со всей информации по проекту можно познакомиться по адресу: https://mvp.government-nnov.ru/?id=195723.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что жители нижегородского Городца хотят завоевать спортивные площадки во всероссийском конкурсе.
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