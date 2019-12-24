Необычный арт-двор станет одной из достопримечательностей нижегородской Выксы

«Все лучшее детям» – детские игровые площадки;

«Делаем вместе» – строительство, ремонт и благоустройство объектов водоснабжения, ЖКХ, массового отдыха, уличного освещения, учреждений культуры;

«Дорога к дому» – ремонт и благоустройство местных автодорог и сооружений на них, тротуаров;

«Никто не забыт» – строительство и благоустройство мемориалов;

«Спорт для всех» – создание объектов физической культуры и массового спорта.

– Арт-двор стал еще одним успешным примером того, что активные жители могут организовать сообщества и менять общественные территории. Задача власти и бизнеса им помочь,