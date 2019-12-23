Жители нижегородского Городцы хотят завоевать спортивные площадки
Город намерен принять участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения – 2020», победители которого получают гранты на благоустройство.
В городе Городце Нижегородского региона прошли общественные обсуждения: горожане хотят преобразовать комплекс общественных пространств в музейном квартале.
Архитектор Института развития городской среды Нижегородской области Кирилл Никонов представил жителям анализ исторического городского контекста, а также групп, которые предположительно будут использовать эту территорию. Затем стали поступать предложения по ее изменению.
Предложений было много. В сквере Ленина городчане хотят разместить спортивную площадку с тем, что она будет многофункциональной и рассчитана на люде всех возрастов. Рядом предположительно могут разместиться прогулочные зоны. И вообще относительно пешеходных дорожек предложений было особенно много. Общий лейтмотив высказываний: меньше парковок, больше туристических пешеходных маррутов, как в самом городе, так и вне его.
При этом городчане были особенно радикальны: так, они неоднократно предлгали сносить или, как минимум, переносить на новые места, которые, по их мнению, разрушают общую маршрутную сеть для прогулок и пешеходного туризма.
Например, убрать парковку на площади Кольцова Колодца и закрыть здесь фонтан, сделать пешеходной улицу Чкалова. расширить детскую площадку в сквере Неизвестного солдата, при этом отреставрировав сам памятник. Разместить игровой комплекс или детскую площадку в сквере Пионерии. Воссоздать здесь тацевальную площадку. По всему городу – избавиться от обилия рекламных носителей и конструкций.
Все предложения были тщательно запротоколированы. Институт развития городской среды Нижегородской области изучит их и сведет в единый комплекс.
Напомним, восемь малых городов Нижегородской области в течение двух лет, в 2018 и в 2019 годах уже принимали участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения», получив гранты на общую сумму 574 млн рублей. Среди этих городов – Выкса, Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что город Чкаловск Нижегородской области также собирается участвовать в конкурсе «Малые города и исторические поселения – 2020».
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