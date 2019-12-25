Среди 237 работ нижегородского конкурса «Творчество против коррупции» выбраны лучшие
Конкурс, направленный на создание в обществе негативного отношения к коррупции и коррупционерам, провело Законодательно собрание Нижегородской области.
С 23 октября по 25 ноября 2019 года в нижегородском региональном парламенте принимали работы на конкурс «Творчество против коррупции», итоги которого подвели 24 декабря, отобрав лучшие работы в различных формах, от видеоклипа и стихотворения до плаката и комикса.
В конкурсе могли принять участие нижегородские студенты и школьники, педагоги, а также муниципальные и госслужащие.
Из принявших участие в конкурсе учеников старших классов школы и студентов коледжей Нижегородской области лучшими были:
- I место – Наталья Фадеева, Нижегородский колледж малого бизнеса, 2 курс;
- II место – Юлия Киселева, школы № 6 им. Минина, Балахнинский район, 11 класс;
- III место – Людмила Долгашова, школы № 1, Краснобаковский район, 10 класс.
Среди студентов вузов наиболее интересные работы прислали:
- I место – Богдан Головкин, Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, 3 курс;
- II место – Кирилл Негурей, Нижегородская академия МВД России, 3 курс;
- III место – Дарья Мохова, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 3 курс.
Среди педагогов различных образовательных учреждений региона места распределились так:
- I место – Татьяна Базлова, Межпоселенческий районный краеведческий музей» Сосновского района, заведующая научно – методическим отделом;
- II место – Оксана Царева, нижегородская школа № 48, учитель начальных классов;
- III место – Наталья Силантьева, школа № 138 Нижнего Новгорода, педагог-библиотекарь.
Лучшие работы государственных и муниципальных служащих области. по мнению жюри, принадлежат следующим конкурсантам:
- I место – Игорь Ланской, администрация Нижнего Новгорода, консультант управления по безопасности и мобилизационной подготовке;
- II место – Ольга Павлова,управление образования администрации Володарского района, замначальника управления образования;
- III место – Татьяна Зуева, отдел ЗАГС Сосновского района области.
Третьекурсник Приволжского филиала Российского университета правосудия Богдан Головкин, приславший лучшую студенческую работу, говорит.
– Я учусь в юридическом вузе. Именно поэтому я решил поучаствовать в данном конкурсе. По натуре я человек творческий. Тема коррупции очень серьезная, и она меня вдохновила на написание этой песни. Затем я снял клип и сегодня презентую его на суд жюри,
- рассказал Богдан Головкин.
На конкурс Богдан представил видеоклип «Cheater» (англ. «мошенник», «обманщик»). Композиция в стиле рэп рассказывает о проблеме коррупции.
– В этом году в конкурсную комиссию поступило почти вдвое больше работ, чем в прошлом – 237. Их авторами стали школьники, студенты средних специальных учебных заведений и вузов, научно-педагогические работники, государственные и муниципальные служащие. Все работы очень интересные. С огромным трудом жюри отобрало из поступивших на конкурс произведений «лучшие из лучших». Именно они прошли в финальный этап конкурса,
– заявил председатель Законодательного собрания нижегородского региона Евгений Лебедев.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородские законодатели оценят «Творчество против коррупции».
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