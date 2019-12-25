Среди 237 работ нижегородского конкурса «Творчество против коррупции» выбраны лучшие

I место – Наталья Фадеева, Нижегородский колледж малого бизнеса, 2 курс;

II место – Юлия Киселева, школы № 6 им. Минина, Балахнинский район, 11 класс;

III место – Людмила Долгашова, школы № 1, Краснобаковский район, 10 класс.

I место – Богдан Головкин, Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, 3 курс;

II место – Кирилл Негурей, Нижегородская академия МВД России, 3 курс;

III место – Дарья Мохова, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 3 курс.

I место – Татьяна Базлова, Межпоселенческий районный краеведческий музей» Сосновского района, заведующая научно – методическим отделом;

II место – Оксана Царева, нижегородская школа № 48, учитель начальных классов;

III место – Наталья Силантьева, школа № 138 Нижнего Новгорода, педагог-библиотекарь.

I место – Игорь Ланской, администрация Нижнего Новгорода, консультант управления по безопасности и мобилизационной подготовке;

II место – Ольга Павлова,управление образования администрации Володарского района, замначальника управления образования;

III место – Татьяна Зуева, отдел ЗАГС Сосновского района области.

– Я учусь в юридическом вузе. Именно поэтому я решил поучаствовать в данном конкурсе. По натуре я человек творческий. Тема коррупции очень серьезная, и она меня вдохновила на написание этой песни. Затем я снял клип и сегодня презентую его на суд жюри,

– В этом году в конкурсную комиссию поступило почти вдвое больше работ, чем в прошлом – 237. Их авторами стали школьники, студенты средних специальных учебных заведений и вузов, научно-педагогические работники, государственные и муниципальные служащие. Все работы очень интересные. С огромным трудом жюри отобрало из поступивших на конкурс произведений «лучшие из лучших». Именно они прошли в финальный этап конкурса,