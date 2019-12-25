  1. | | Иностранные делегации проявляют интерес к нижегородским медицинским препаратам и лекарствам

Иностранные делегации проявляют интерес к нижегородским медицинским препаратам и лекарствам

лекарства

По сообщению директора департамента внешних связей Нижегородской области Ольги Гусевой, в 2019 году регион посетили порядка сотни зарубежных делегаций.

Иностранные делегации, которые прибывают в Нижегородскую область, приглашают побывать на крупных и средних предприятиях региона, чтобы разговор на деловые темы стал боле предметным, а путь к подписанию договоров о сотрудничестве – более коротким.

Среди прочих, зарубежные делегации посещают предприятия медицинских препаратов и лекарственных средств. Но не только.

В круг интересов потенциальных иностранных парнеров входят предприятия, которые специализируются на производстве автокомпонентов, водоснабжении и водоотведении, двигателей, деревообрабатывающей продукции, оборудования для металлургической промышленности, теплоэнергии, транспортных средств и другом.

Всего в уходящем году регион посетили 100 иностранных делегаций:

– 2019 год отмечен большим количеством визитов в регион зарубежных дипломатических и бизнес-миссий. С начала года регион только по линии правительства Нижегородской области посетило 100 иностранных делегаций, в том числе состоялось 11 визитов глав дипломатических миссий иностранных государств в России таких стран, как: Белоруссия, Венгрия, Италия, Куба, Мальта, Нидерланды, Румыния (дважды), Франция, Хорватия (дважды), Япония.
Всего в состав делегаций вошло около 900 человек, в том числе более 50 представителей дипломатического корпуса,

– сообщила, подводя итоги года, директор департамента внешних связей регионального кабинета Ольга Гусева.

Областное правительство стремится расширять торгово-экономических связи региона, в том числе и внешние. С иностранными деловыми кругами Белоруссии, Венгрии, Германии, Китая, Польши, Финляндии, Хорватии, Чехии – всего 90 зарубежных компаний – были организованы крупные мероприятия, в том числе – биржи контактов и круглые столы с участием нижегородских предприятий. 13 договорных документов о сотрудничестве по итогамтаких встреч были подписаны.

– Договоренности, достигнутые в рамках визитов зарубежных делегаций, зачастую имеют пролонгированный эффект. Мы рассчитываем, что экономический результат от указанных визитов можно будет увидеть уже в ближайшие два года,

резюмировала Ольга Гусева.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские законодатели мониторят распространение лекарств в регионе.
Теги : лекарства, лекарство, медицина, медицина за рубежом, медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, медицинские товары

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