Иностранные делегации проявляют интерес к нижегородским медицинским препаратам и лекарствам

– 2019 год отмечен большим количеством визитов в регион зарубежных дипломатических и бизнес-миссий. С начала года регион только по линии правительства Нижегородской области посетило 100 иностранных делегаций, в том числе состоялось 11 визитов глав дипломатических миссий иностранных государств в России таких стран, как: Белоруссия, Венгрия, Италия, Куба, Мальта, Нидерланды, Румыния (дважды), Франция, Хорватия (дважды), Япония.

Всего в состав делегаций вошло около 900 человек, в том числе более 50 представителей дипломатического корпуса,

– Договоренности, достигнутые в рамках визитов зарубежных делегаций, зачастую имеют пролонгированный эффект. Мы рассчитываем, что экономический результат от указанных визитов можно будет увидеть уже в ближайшие два года,