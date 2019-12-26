Рядом с новыми спортплощадками в нижегородском Городце появится памятник пионерам
Памятник пионерам горожане решили поставить рядом с универсальной зоной для отдыха. куда войдут спортивные и детские игровые площадки.
В Городце Нижегородской области жители собрались второй раз, чтобы обсудить, как обустроить Музейный квартал города, если удастся победить во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения – 2020».
Малые города нижегородского региона уже два года подряд оказывались среди победителей этого конкурса, четыре – в уходящем году, еще четыре – в предыдущем, и в общей сложности получили 574 млн рублей грантов на благоустройство.
В будущем, 2020 году попытать счастья хотят как минимум два малых города Нижегородской области, Городец и Чкаловск. Однако чтобы принять участие в этом заочном соревновании городов России для начала нужно составить концепцию развития свой территории, что городчане и делают при активном участии Института развития городской среды Нижегородской области, архитекторы которого сводят все пожелания горожан в единый проект.
Первые разработки нижегородских архитекторов были представлены городчанам в ходе встречи, после чего те могли высказать свои замечания и новые предложения.
Главное стремление жителей Городца при этом таково: автомобильные парковки в центре города должны быть убраны на зады территории, а центральное место в планировке должна занять универсальна зона для отдыха, где найдется место и спортивным площадкам, и детским, и обновленному фонтану, а также лофт-зонам для мастер-классов и тематических мероприятий.
В пожелания горожан входит и проработка возможности установить в Городце памятик пионерам. При этом собственники зданий должны соблюдать градостроительные нормы и не занимать общественных пространств.
После второй встречи с городскими активистами специалисты нижегородского Института развития городской среды должны доработать концепцию благоустройства Городца, после чего та появится на сайте sredann.org.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что жители нижегородского Городца хотят завоевать спортивные площадки на всероссийском конкурсе.
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